Стало известно, сколько команд сыграют в Первой и Второй лигах в сезоне-21/22

Во вторник, 1 июня, состоялось заседание центрального совета ПФЛ, на котором было принято решение о количестве команд в Первой украинской лиге и двух подгруппах Второй украинской лиги.

В рамках заседания принято решение о том, что в следующем сезоне Первой лиги будет принимать участие 16 команд.

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Официальный сайт организации также назвал дату начала соревнований в Первой и Второй лигах. Матчи обоих дивизионов стартуют 25 июля.

Вместе с тем, по информации Meta-ratings.com.ua, третий по силе дивизион Украины, как и раньше, будет разделен на две группы. Количество участников в них составит 16 команд.

Окончательный формат соревнований будет официально утвержден позже.