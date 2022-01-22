Скелетонист Гераскевич рассказал, почему Украине не везет на зимних Олимпийских играх

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, почему украинским спортсменам трудно бороться за призовые места на международном уровне. Он убежден, что зимние виды спорта нуждаются в мощной инфраструктуре.

Гераскевич: В Украине нет инфраструктуры для тренировок

Спортсмен подчеркнул, что в ближайшее время в Украине не сбудут ледовый трек, где могли бы тренироваться скелетонисты. По его словам, в стране нет экспертов, которые разбирались бы в системе трека и могли бы управлять им.

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"Сейчас у нас нет никакой инфраструктуры для тренировок по зимним видам спорта. А проведение Олимпиады – это вообще другой уровень. Чтобы провести соревнования по зимним видам спорта в Украине, нужно построить инфраструктуру в соответствии с логистики размещение спортивных сооружений, аэропортов, их доступности", – сказал Владислав.

Гераскевич рассказал, что строительство трека в Китае обошлось в 450 миллионов евро. К тому же его обслуживание стоит немалых средств.

Его возможно окупить, но лишь при наличии высококачественного руководства. Для нашего бюджета – цифры слишком большие. И все это касается лишь скелетона, бобслея и санного вида спорта,

– сказал скелетонист.

"Пока я не вижу возможности, чтобы это все появилось за 8 лет. Несмотря на это, я искренне надеюсь ошибаться в этом вопросе", – заверил спортсмен.

Олимпиада-2030: что препятствует Украине

По мнению Владислава, основной проблемой Украины по проведению зимних Олимпийских игр-2030 является конкурентоспособная команда спортсменов, которые будут бороться за первенство в медальном командном зачете.

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"Чтобы создать команду спортсменов высочайшего класса во всех зимних олимпийских видах спорта, необходимо иметь в Украине целую плеяду тренеров высочайшего класса, производство спортивного снаряжения высочайшего качества и огромное количество талантливых для зимних видов спорта детей, которых будут готовить в этих самых Игр".

Но эту проблему никто почему-то не озвучивает. Создается впечатление, что главные стремления и желания провести зимние Олимпийские игры-2030 в Украине связаны только со строительством,

– добавил Гераскевич.

Владислав Гераскевич: что известно о спортсмене

Владислав Гераскевич выступил на восьми этапах Кубка мира в сезоне 2021/22. В общем зачете 23-летний скелетоніст занял 16-е место.

В сезоне 2021/22 Гераскевич установил личный рекорд, финишировав на шестой позиции на этапе Кубка мира в Сигулде.

10-11 февраля состоятся соревнования по мужскому скелетону на Олимпиаде-2022.