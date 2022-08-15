Скауты клубов АПЛ охотятся за лидерами Динамо: кто может перебраться в Англию к Миколенко

Киевское Динамо выбило Штурм из квалификации Лиги чемпионов. За поединком следили футбольные агенты английских клубов.

Интерес английских клубов

Первый матч закончился минимальной победой Динамо 1:0. Вторая встреча была результативнее. Киевляне вырвали победу у Штурма в дополнительных таймах – 1:2. По информации журналиста Виктора Вацка, эту встречу воочию пересмотрели немало скаутов английских клубов.

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Сообщается, что на стадионе были представители Эвертона, где выступает Виталий Миколенко, Вест Хэма, где поиграл Андрей Ярмоленко и Брентфорда, подписавший Егора Ярмолюка.

Наибольший интерес со стороны английских клубов привлечен к центральному защитнику "бело-синим" Илье Забарному. 19-летний защитник ярко ворвался во взрослый футбол, быстро получив вызов в сборную Украины, где является одним из стабильных игроков основы.

Также есть интерес к одному из лидеров команды Виктору Цыганкову.

Денис Попов и Николай Шапаренко входят в расширенные трансферные списки английских команд.