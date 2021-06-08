Скандальный эксперт Леоненко попросил прощения за свои слова о новой форме сборной Украины

Футбольный эксперт "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко влип в скандал после громкого комментария о форме сборной Украины на Евро-2020. Бывший футболист попросил прощения за свои слова.

Выпутывается из скандала

Бывший футболист киевского Динамо заявил, что поддерживает целостность Украины и будет болеть за подопечных Андрея Шевченко на Евро-2020. А футболку национальной команды назвал символом всех украинских фанатов. Он убежден, что такая форма будет добавлять только уверенности ребятам и вести к новым победам.

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Я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял ее на международной арене. Я знаю, как сильно нужна поддержка нашей сборной, которая впервые за много последних лет добилась хорошего результата. Простите, если бываю резким в своих комментариях относительно политиков – люблю Украину, футбол, но не политиков,

– заявил эксперт.

Скандальное высказывание Леоненко

Футбольный эксперт прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на Евро-2020 по футболу.



Это все устроили политики – уроды, которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками,

– сказал Леоненко.

Такое высказывание восприняли негативно в футбольном сообществе. Новая форма сборной вызвала немалый резонанс и огласку. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это возмутило россиян, которые требовали запретить украинским футболистам выступать на чемпионате Европы в этой форме. Все детали о скандале вокруг формы – по ссылке.