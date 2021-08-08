Атлетка рыдала, а конь злорадствовал: скандал вокруг выступления Шлеу на Олимпиаде

Олимпиада-2020 в Токио принесла еще один скандал, на этот раз касательно легкоатлетки Анны Шлеу. Ее конь отказался выполнять прыжки, поэтому спортсменка опустилась в турнирной таблице с 1 на 31 место.

Видео с прямой трансляции соревнований мгновенно облетело весь мир. Заплаканное лицо спортсменки возле довольной морды лошади претендует на то, чтобы стать новым мемом. Иронии добавляет то, что лошадь зовут Сент Бой – в переводе с английского "Святой Парень".

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На Олимпиаде-2020 немка Шлеу была лидером после плавания и фехтования. Поэтому 0 баллов за верховую езду очень огорчили кандидатку на золотую медаль.



Выходки лошади стоили немке Шлеу золотой медали на Олимпиаде-2020 / Скриншот с прямой трансляции соревнований

Жестокое обращение с животным

Тренера Шлеу – Ким Райзнер – дисквалифицировали и отстранили от участия в Олимпиаде за жестокое обращение с лошадью. Во время соревнований наставница сборной Германии по пятиборью ударила животное кулаком.

Выступление Шлеу с лошадью на Олимпиаде-2020: смотрите видео Eurosport

Таким образом Райзнер пыталась помочь Шлеу взять под контроль Сент Боя. С лошадью спортсменка раньше не работала, поэтому ей и другим атлетам, дали 20 минут для "знакомства" с животными. Впрочем немке, которая открывала заезд, это не помогло.

В Международном союзе современного пятиборья (UIPM) заявили, что пересмотрели запись с события. Удар лошади кулаком назвали действиями, нарушающими правила. Они также добавили, что слышали, как Райзнер призвала Шлеу сильнее бить коня.

Почему конь отказался выступать

Реакцию Сент Боя на арене уже проанализировали. В Союзе объяснили, что перед этим он отказался выступать в паре с российской атлеткой Гульназ Губайдуллиной. Эта ситуация травмировала животное, поэтому и во время поездки Шлеу он отказался выполнять команды.

Когда видео разлетелось в сети, многие начали критиковать тренера и спортсменку за обращение с лошадью. Немецкие спортсмены поддержали коллег и призвали соцсети не распространять открытую ненависть. Они также предложили пересмотреть правила пятиборья для обеспечения защиты животных и соответствующих условий соревнований для спортсменов.

В то же время в сети уже распространяют мемы с Олимпиады-2020. Шлеу и ее лошадь также попали в их число.

Мемы о Шлеу и лошади на Олимпийских играх / Фото с сайта 9Gag