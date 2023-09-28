Норвегия присоединилась к бойкоту скандального решения УЕФА допустить россиян

Легкомысленное решение УЕФА допустить российские сборные U-17 лет к международным соревнованиям вызвало бурю недовольства со стороны европейских футбольных ассоциаций. Список стран, поддержавших бойкот, постоянно растет.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить юношеские сборные России U-17 к международным соревнованиям. Такая амнистия стране-агрессору не понравилась ряду европейских федераций.

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Норвегия ждет лучших решений от УЕФА

Не собираются играть с россиянами в одном турнире норвежские команды. Соответствующее решение опубликовано на сайте Норвежской федерации футбола.

"Мы не знали, что этим вопросом должна заниматься УЕФА, и мы должны ожидать лучших решений от УЕФА в таком важном вопросе. Мы придерживаемся нашей позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока идет война.

Это отношение, которое объединяет весь норвежский спорт в солидарности с Украиной, которое также следует рассматривать как часть санкций, вокруг которых объединилась Европа.

В основном мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть изгнаны из футбола или других арен из-за действий взрослых и власти. Футбол должен объединять, а не разъединять.

Однако мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком трудно отделить национальный футбол от российского народа и потребности режима использовать футбол как часть своей пропаганды, и что глупо делать такое отступление сейчас без исследования того, как в таком решении будут учтены соображения нейтралитета и солидарности.

Мы должны ожидать лучшего управления делами со стороны УЕФА в столь важном и принципиальном вопросе", – говорится в сообщении президентки Норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс.

Кто поддержал бойкот решения УЕФА

Напомним, что сразу свое несогласие с решением УЕФА выразила Украина. Первыми поддержали нашу позицию родоначальники футбола – англичане. Позже к бойкоту присоединились Польша с Литвой. В дальнейшем коалиция союзников Украины только увеличивалась.

Свое несогласие с решением УЕФА выразили Швеция, Финляндия, Эстония и Дания. И вот сейчас присоединилась еще Норвегия. К этому времени против возвращения россиян выступили уже девять стран.