Не допустить поддержку террористов: УАФ призвала Европу бойкотировать матчи российских сборных
Источник:The Times
Намерения руководства УЕФА вернуть юношескую сборную России U-17 в международные соревнования вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. Каждый день увеличивается коалиция сторонников бойкота матчей с участием россиян.
Украинская ассоциация футбола первой отреагировала на инициативу УЕФА и резко осудила возвращение сборной страны-агрессорки в соревнования. Кроме того, УАФ обратилась ко всем 55 европейским ассоциациям с призывом бойкотировать матчи юниорской сборной России.
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О чем идет речь в обращении УАФ
Издание The Times обнародовало текст письма УАФ к европейским ассоциациям.
УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России [если таковые будут запланированы]. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасной тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех их преступлений, уже совершенных и совершаемых в Украине,
– говорится в тексте письма.
Напомним, что в начале военной агрессии УЕФА и ФИФА отстранили все сборные и клубы России от турниров под своей эгидой. Однако постепенно российское лобби начало восстанавливать свое влияние.
Первым звоночком стало возвращение российских арбитров к судейству международных матчей. Также в УЕФА "не заметили" появление крымских команд в чемпионате России. Представители страны-террориста, ежедневно убивающей украинцев, продолжают находиться в руководстве УЕФА и влиять на решение организации.
Финальным аккордом стало разрешение юниорской сборной России U-17 участвовать в отборочных турнирах.
Такое решение УЕФА очень контрастирует с высказыванием президента организации Александера Чеферина, обещавшего, что Россия не вернется к соревнованиям до завершения войны.Важно! Сейчас коалиция союзников Украины, объявивших бойкот россиянам, насчитывает 10 стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.