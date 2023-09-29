Не допустить поддержку террористов: УАФ призвала Европу бойкотировать матчи российских сборных

Намерения руководства УЕФА вернуть юношескую сборную России U-17 в международные соревнования вызвали резонанс среди европейских ассоциаций. Каждый день увеличивается коалиция сторонников бойкота матчей с участием россиян.

Украинская ассоциация футбола первой отреагировала на инициативу УЕФА и резко осудила возвращение сборной страны-агрессорки в соревнования. Кроме того, УАФ обратилась ко всем 55 европейским ассоциациям с призывом бойкотировать матчи юниорской сборной России.

Читайте также Поблажка террористам: УЕФА допустит детские команды из России к футбольным соревнованиям, несмотря на войну

О чем идет речь в обращении УАФ

Издание The Times обнародовало текст письма УАФ к европейским ассоциациям.

УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России [если таковые будут запланированы]. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей является опасной и ужасной тенденцией, которая означает не что иное, как поддержку российского террористического государства и всех их преступлений, уже совершенных и совершаемых в Украине,

– говорится в тексте письма.

Напомним, что в начале военной агрессии УЕФА и ФИФА отстранили все сборные и клубы России от турниров под своей эгидой. Однако постепенно российское лобби начало восстанавливать свое влияние.

Первым звоночком стало возвращение российских арбитров к судейству международных матчей. Также в УЕФА "не заметили" появление крымских команд в чемпионате России. Представители страны-террориста, ежедневно убивающей украинцев, продолжают находиться в руководстве УЕФА и влиять на решение организации.

Финальным аккордом стало разрешение юниорской сборной России U-17 участвовать в отборочных турнирах.

Такое решение УЕФА очень контрастирует с высказыванием президента организации Александера Чеферина, обещавшего, что Россия не вернется к соревнованиям до завершения войны.