Скандальный украинский форвард обвинил бывший клуб в невыплате зарплаты

Бывший нападающий Колоса Евгений Селезнев рассказал о задолженности клуба по зарплате перед ним. Футболист до сих пор ждет расчета от Колоса.

Нападающий выступал за Колос в сезоне 2020/21, проведя 12 матчей и забив 5 голов. В феврале его отчислили за нарушение режима.

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"Со мной до сих пор не рассчитались, хотя все бумаги у меня есть. Но я что, мальчик, чтобы в суд на них подавать? Есть же какие-то человеческие понятия. Я не знаю, какая там позиция у Засухи. Тогда меня выгнали и не дали тренироваться в дубле. Бегал на синтетике в снегу по колено. Это так меня позвали поиграть за клуб", – заявил Селезнев.

Что известно о Селезневе