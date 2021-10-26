Скандальный украинский форвард обвинил бывший клуб в невыплате зарплаты
26 октября 2021 , 20:30Читати новину українською
Источник:SportArena
Бывший нападающий Колоса Евгений Селезнев рассказал о задолженности клуба по зарплате перед ним. Футболист до сих пор ждет расчета от Колоса.
Нападающий выступал за Колос в сезоне 2020/21, проведя 12 матчей и забив 5 голов. В феврале его отчислили за нарушение режима.
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"Со мной до сих пор не рассчитались, хотя все бумаги у меня есть. Но я что, мальчик, чтобы в суд на них подавать? Есть же какие-то человеческие понятия. Я не знаю, какая там позиция у Засухи. Тогда меня выгнали и не дали тренироваться в дубле. Бегал на синтетике в снегу по колено. Это так меня позвали поиграть за клуб", – заявил Селезнев.
Что известно о Селезневе
- Недавним событием поединка 12-го тура УПЛ Рух – Минай стал юбилейный, 250-й матч нападающего закарпатского клуба Евгения Селезнева.
- 36-летний Селезнев выступал в УПЛ в составе пяти клубов: в Арсенале – 36 игр, в Шахтере – 55, в Днепре – 139, в Колоссе – 10 и в Минае – 10. Свою дебютную игру в Чемпионатах Селезнев провел в составе Арсенала 4 марта 2007 года в Одессе в гостевом матче киевского клуба против Черноморца.