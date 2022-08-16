Увидели предательство, где его нет: украинская пара по пляжному волейболу на грани распада

Какой-то непонятный скандал назревает в женской украинской команде по пляжному волейболу. В последний момент перед стартом Евро-2022 вместо Ангелины Хмель в паре с Екатериной Лазаренко появилась Евгения Баева.

Исключили из пары из-за приглашения учиться

Замена произошла из-за того, что накануне Ангелина Хмель получила предложение учиться в одном из университетов США. В таком предложении тренерский штаб усмотрел измену со стороны Хмель и отстранил девушку от пары с Татьяной Лазаренко.

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Об этом рассказал куратор пляжного волейбола в Федерации волейбола Украины Сергей Щетинин, несколько прояснивший ситуацию. Он заявил, что тренеры не хотят прислушиваться к словам представителей Федерации, придерживаясь своего жесткого решения.

Игрок получил приглашение от американского университета. Там не стоял вопрос, что ты едешь, и все, не возвращаешься в Украину. Но почему тренерский штаб решил, что это измена, и мы не можем больше сотрудничать,

– сказал Щетинин.

Самое интересное, что американцы были готовы отпускать Хмель в Украину. Вопрос недопуска даже не стоял. Однако почему тренерский штаб так негативно воспринял это предложение из США, что исключил волейболистку из пары.

Щетинин привел пример испанок и латышек, которые учатся в США и продолжают играть за свои страны.

В украинской Федерации надеются, что скоро эмоции утихнут и Хмель вернут в пару к Лазаренко. Ведь этот женский дуэт подавал большие надежды на успешные выступления не только на чемпионате Европы, но и на других предстоящих соревнованиях.

В июле 2022 года украинская пара Хмиль и Лазаренко стали чемпионками Европы среди молодежи младше 20 лет. Соревнования принимал турецкий Измир.