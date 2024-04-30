"Стыд и отвращение": реакция руководителя Минспорта на скандальную публикацию спортсменки из Днепра
Источник:Фейсбук Матвея Бедного
Украинская гребчиха Алсу Алейникова записала скандальное видео, в котором оскорбляла жителей Днепра. На поведение члена сборной Украины отреагировал глава Минспорта Матвей Бедный.
Чемпионка Украины по академической гребле Алсу Алейникова в видео пожелала своему родному городу "ракет из России". Кроме того, она называла жителей Днепра "нищими" и другими оскорбительными выражениями.
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Забыла о смерти украинских защитников и защитниц
Публикация Алейниковой вызвала возмущение у всех украинцев. Отреагировал на скандальное видео исполняющий обязанности главы Минмолодежьспорта Матвей Бедный.
"Стыд и отвращение. Именно такие ощущения от просмотра жалких видео одной гребчихи.
Свою страницу в инстаграм она подписала: "помни о смерти", но о смерти украинцев она, кажется, забыла. Как и о смерти украинских защитников и защитниц, благодаря которым эта особа может "жить свою лучшую жизнь", – написал Бедный.
Также руководитель Минспорта отметил, что проблема с Алейниковой не единична. Государство не уделяло должного внимание молодежи в вопросе воспитания ценностей, "связанных с гражданской и национальной идентичностью". Нужно четко понимать, что "национально-патриотическое воспитание – это сфера политики национальной безопасности".
"Перекрасилась" из патриотки в коллаборационистку
- Отметим, что Алсу Алейникова является дочерью вице-чемпионки Олимпиады-1996 Дины Мифтахутдиновой. В 2020 году мать спортсменки стала депутатом Днепропетровского областного совета от партии "Слуга народа".
- В начале полномасштабной агрессии Алейникова выступала с патриотической позицией и даже собирала деньги для военных.