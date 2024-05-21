Спортивный чиновник засветился в форме с надписью "Россия" и заявил об отделении Закарпатья
Источник:Виталий Глагола
Президент федерации легкой атлетики Закарпатья Олег Коноваленко попал в громкий скандал. В сети появились видео с чиновником, который не стесняется символов страны-агрессора.
Сканадальные видео опубликовал в своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола. Когда и где именно сняты ролики не сообщается.
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Позорный поступок спортивного чиновника
На первом видео Олег Коноваленко тренируется в спортивном зале в форме с надписью "Russia" на спине. Никого из присутствующих тоже не смущает такая экипировка спортивного чиновника.
На другом президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области сидит в кабинете с портретами Ленина и Сталина. К нему подходит неизвестный и на русском спрашивает у Коноваленко, что делать с Закарпатьем. На что он отвечает: "Отделить на х**". При этом Коноваленко одет в футбол с двуглавым орлом – символом России.
Скандальное видео с Коноваленко
Что известно о Коноваленко
- Олег Коноваленко был избран президентом Закарпатской федерации легкой атлетики в 2015 году. Ранее он работал заместителем УБОП в Закарпатской области.
- Известно, что он бывший легкоатлет и мастер спорта международного класса по прыжкам в длину. Местные журналисты сообщают о его связях с криминалитетом.