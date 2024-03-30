Игроки сборной Франции устроили вечеринку с алкоголем и "веселящим газом": подробности скандала

Футболисты сборной Франции стали фигурантами громкого скандала. После товарищеского матча с Чили они устроили шумную вечеринку в отеле Марселя.

Во время международной паузы сборная Франции в товарищеском матче победила Чили со счетом 3:2. После поединка трое игроков команды, фамилии которых не называют, решили отпраздновать событие.

Читайте также Очередные проблемы у Дани Алвеса: бразилец может быть осужден из-за нового обвинения

Нарушители режима из сборной Франции

По сообщению французских СМИ, они устроили вечеринку в отеле "Sofitel" в Марселе. Именно в этом портовом городе проходил матч. Около шести утра полиция посетила отель, куда их вызвали из-за жалоб на шум.

Трое футболистов вели себя довольно агрессивно, отказываясь выключить музыку. Сообщается, что они употребляли алкоголь и вдыхали "веселящий газ" – оксид азота.

Пока неизвестна реакция главного тренера сборной Франции Дидье Дешама на действия нарушителей. Вполне вероятно, что коуч может оставить их вне заявки команды на Евро-2024.

Интересно, что что продажа этого вещества запрещена во Франции с 1 июня 2021 года. Вдыхание "веселящего газа" вызывает эйфорию, которая впоследствии трансформируется в галлюцинации и головокружение. Чрезмерная доза может привести даже к фатальному исходу. Оксид азота также используется в медицине для кратковременного наркоза.

Отметим, что в рамках международного окна сборная Франции сыграла два товарищеских матча. В первом уступила Германии (0:2), а во втором обыграла Чили (3:2). Голами у французов отметились Фофана, Муани и Жиру.