"Снимай футболку Камеруна": Вацко разнес любителя оккупантов, вышедшего на матч с флагом России

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа оскандалился в поединке против команды Швейцарии, выйдя на поле в бутсах, на которых был нарисован флаг России. Комментатор Виктор Вацко уничтожил поклонника России.

Пока в Украине и дальше нет света, тепла и связи в Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Однако Россия не выступает на Мундиале – поляки, шведы и чехи выбросили ее, отказавшись играть с ней матчи плей-офф квалификации.

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Если Ондуа так любит Россию, то пусть за нее и играет

А уже потом ФИФА под давлением УЕФА, европейских команд дисквалифицировала страну-агрессора. Кроме того, на ЧМ-2022 запретили использовать российскую символику – гимн, название страны, флаг. Впрочем, неожиданно на поле появляется Ондуа в бутсах, на которых нарисован флаг страны, что цинично убивает украинцев.

А потом оказывается, что отец футболиста работал в посольстве Камеруна в Москве. Ондуа хоть и родился в Камеруне, но вырос в России и имеет двойное гражданство. Когда-то он даже был в луганской Заре, но не играл за нее.

Самое интересное, что ФИФА в этой истории ни на что не реагирует. Никаких санкций, никаких заявлений все нормально. Ну, нарисовал себе на бутсах запретную символику, все нормально. Ондуа говорит, что Россия – его родина и так он выражает свою любовь к ней. Но мне это неинтересно,

– подчеркнул Вацко.

Кроме того, он посоветовал поклоннику оккупантов в таком случае не рисовать флаг страны-агрессора, а снимать футболку сборной Камеруна и идти играть за Россию.

Уделил внимание комментатор и Джанни Инфантино, который продал россиянам права на трансляцию Мундиаля и всячески поддерживает страну-агрессора. Более того, Инфантино месяц призвал не стрелять хотя бы на время чемпионата мира.

"Мы здесь без света! Твой чемпионат мира нам не нужен", – эмоционально выразился Вацко.