Дисквалифицировали и лишили зарплаты: российский хоккеист употреблял запрещенные вещества
Обладателя Кубка Стэнли 2022 года россиянина Валерия Ничушкина отстранили от матчей НХЛ. Хоккеист провалил тест на употребление запрещенных веществ.
Форвард Колорадо Валерий Ничушкин попал в громкий скандал накануне ответственных матчей плей-офф НХЛ. Российский спортсмен не смог избавиться от вредной зависимости.
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Россиянина заподозрили в употреблении наркотиков
29-летний хоккеист находился в Программе помощи хоккеистам, которую проходят в случае алкогольной, наркотической или иной зависимости. По итогу программы Ничушкин вернулся на лед, но провалил тест на употребление запрещенных веществ. И произошло это перед матчем плей-офф с Далласом.
В прошлом году с Ничушкиным была подобная история. Однако на этот раз он получил более серьезное наказание: НХЛ отстранила россиянина от матчей на шесть месяцев и лишила заработной платы.
Инсайдер Фрэнк Серавалли утверждает, что Валерий провалил тест на наркотики. Однако перечень веществ он не сообщил. Пока неизвестно, продолжит ли Ничушкин выступать за Колорадо. Вполне вероятно, что с ним могут разорвать контракт или провести обмен. И все же сначала он должен пройти программу помощи и сдать все тесты.
Кто такой Ничушкин
- Валерий Ничушкин – воспитанник челябинского Трактора.
- В НХЛ попал в 2013 году, подписав контракт с Далласом.
- Летом 2019 года стал игроком Колорадо. Вместе с "Эвс" в 2022 году стал обладателем Кубка Стэнли.