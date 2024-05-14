Форвард Колорадо Валерий Ничушкин попал в громкий скандал накануне ответственных матчей плей-офф НХЛ. Российский спортсмен не смог избавиться от вредной зависимости.

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Россиянина заподозрили в употреблении наркотиков

29-летний хоккеист находился в Программе помощи хоккеистам, которую проходят в случае алкогольной, наркотической или иной зависимости. По итогу программы Ничушкин вернулся на лед, но провалил тест на употребление запрещенных веществ. И произошло это перед матчем плей-офф с Далласом.

В прошлом году с Ничушкиным была подобная история. Однако на этот раз он получил более серьезное наказание: НХЛ отстранила россиянина от матчей на шесть месяцев и лишила заработной платы.

Инсайдер Фрэнк Серавалли утверждает, что Валерий провалил тест на наркотики. Однако перечень веществ он не сообщил. Пока неизвестно, продолжит ли Ничушкин выступать за Колорадо. Вполне вероятно, что с ним могут разорвать контракт или провести обмен. И все же сначала он должен пройти программу помощи и сдать все тесты.

Кто такой Ничушкин