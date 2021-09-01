Скандал между Украиной и Малайзией на Паралимпиаде: украинская сторона объяснила свои действия

Между Украиной и Малайзией возник скандал на Паралимпиаде-2020. Причиной стала победа в толкании ядра, которая досталась украинцу Максиму Ковалю после дисквалификации представителя Малайзии Мухаммада Зияда Золкефли. Все это привело к массовой атаке малазийцев в соцсетях.

Малазийцы решили прибегнуть к массовой атаке в соцсетях. Под удар попали как страницы Национального паралимпийского комитета Украины и Министерства молодежи и спорта Украины, так и Спорт 24. Также личные страницы спортсменов. При этом малазийцы случайно писали негативные комментарии не только паралимпийцу Максиму Ковалю, но и футболисту Максиму Ковалю.

Малазийцы обвиняли Украину в нечестной борьбе, а также том, что наша сторона подала протест уже после того, как Мухаммад Зияд Золкефли победил, еще и установив мировой рекорд.

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Однако в Национальном паралимпийском комитете Украины опровергают эту версию малазийцев. Здесь указывают, что Украина вместе с Грецией подала протест сразу на трех спортсменов из команд Малайзии, Эквадора и Австралии, которые не попали вовремя к первому колруму, еще перед соревнованиями – до начала толкания ядра.

"Все спортсмены, на которых было подано протест были предупреждены, что они будут выступать под протестом. А решение по протесту будет принято позже. После окончания вида программы технический делегат обнародовал официальные результаты соревнований, где результаты опротестованных спортсменов были аннулированы", – говорится в сообщении национального паралимпийского комитета Украины.

Поэтому пока спортсмены соревновались, арбитр рассмотрел доказательства того, почему представители Малайзии, Эквадора и Австралии опоздали. Они не позволили отменить дисквалификацию, поэтому и было принято решение об аннулировании результатов этих трех спортсменов.

"Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали. Обращаемся к Международному паралимпийскому комитету с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020", – отметили в Национальном паралимпийском комитете Украина