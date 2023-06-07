Дикие английские фанаты разбили голову бокалом пива капитану Фиорентины: видео скандала в финале

Во время финала Лиги конференций болельщики Вест Хэма забросали Кристиано Бираги бокалами с пивом. Один из них травмировал голову итальянцу, из-за чего пошла кровь.

В Праге проходит финал Лиги конференций, третьего по рангу футбольного еврокубка. В битве за трофей сошлись итальянская Фиорентина и английский Вест Хэм, пишет 24 канал.

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Первый тайм получился напряженным, но особенно зажгли ситуацию болельщики лондонцев. Во время угловых от Фиорентины фанаты Вест Хэма активно бросали на поле разные предметы.

Среди них – бокалы с пивом, монеты и даже зажигалки. На 34 минуте один из стаканов с алкогольным напитком попал в голову капитану Фиорентине Кристиано Бираги.

Как болельщики Вест Хэма разбили голову игроку соперника:

В результате удара у итальянца пошла кровь, из-за чего судья остановил игру. Игроки лондонцев пошли успокаивать болельщиков. Медики же оказали помощь Бираги, забинтовав голову. После небольшой паузы рефери продолжил встречу.

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после первого тайма счет не открыт – 0:0. Напомним, что победитель финала получит путевку в Лигу Европы на сезон 2023-2024.