"Иногда полезно закрыть рот и молиться": экс-игрок Динамо поставил на место Ирину Фарион

Роман Зозуля отреагировал на неприятные заявления львовской экс-депутатки в сторону бойцов "Азов". По его мнению, каждый украинец должен уважать и благодарить воинов за защиту Украины.

В последние дни бывший депутат Ирина Фарион находится в эпицентре скандала. Политическая деятельница назвала русскоязычных воинов ВСУ неукраинцами и обвинила их в измене.

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Ирина в том числе прошлась и по полку "Азов" и мариупольцам. По ее мнению, город страдает от российской агрессии из-за своего лояльного отношения к языку врага.

Подобные громкие заявления вызвали резонанс в обществе. Большинство известных личностей осудили Фарион на оскорбление в сторону военных. По полкам разложил ситуацию и экс-игрок сборной Украины по футболу Роман Зозуля.

В Украине должен быть единственный государственный язык – украинский. Факт. Я за развитие, популяризацию и усиление законодательной базы, которая будет способствовать окончательному переходу на украинский язык во всех сферах. В то же время я считаю, что человек, позволяющий себе унижать и оскорблять тех, кому Украина уже 10 лет держится и противостоит России, – сознательный провокатор и вредитель. В Азове и в целом в ВСУ служат очень близкие мне люди, в том числе и мой отец. И каждого из них я и мои дети будут уважать и благодарить их, независимо от того, на каком языке они нас защищают. Большинство наших воинов не имеют возможности, времени и желания раздавать интервью и советы, зато каждый из них в прямом смысле выжигает все русское с нашей земли, рискуя при этом собственной жизнью. Поэтому иногда очень полезно некоторым закрыть рот и молиться на тех, кто не допустил, чтобы на государственном языке здесь стал русский,

– написал Зозуля на своей странице в фейсбуке.

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Следует отметить, что с 2014 года Роман активно поддерживает украинскую армию финансово и создал благотворительный фонд "Народная армия". С началом полномасштабной войны Зозуля активно помогает ВСУ, передавая авто и другие необходимые вещи из-за границы.

Напомним, что за свою карьеру Роман поиграл за Динамо, Днепр, Бетис, Альбасете, Фуэнлабраду и Райо Махадаонду. В составе сборной Украины футболист провел 33 матча, забив четыре гола.