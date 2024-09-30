Темная сторона Голливуда: кто из звезд спорта причастен к вечеринкам P Diddy

В Голливуде новый скандал, который вспыхнул вокруг популярного рэпера и продюсера Шона Комбза, более известного под псевдонимом P.Diddy. Сейчас этот инцидент является самой обгораемой темой в американском инфопространстве.

Американские правоохранительные органы власти обвиняют 54-летнего предпринимателя в преступной деятельности связанной с секс-торговлей, похищением людей, убийствами. Стало известно, кто из звезд спорта причастен к действиям P. Diddy, об этом сообщает Daily Sports.

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Что известно о вечеринках P. Diddy

Печально известный Шон Комбз был организатором многих крупных вечеринок для популярных американских представителей шоубизнеса, политики и спорта. Среди них были такие известные личности, как Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Джей Зи, Бейонсе, Уилл Смит, даже Дональд Трамп и другие.

P. Diddy устраивал вечеринки в двух форматах: "белые вечеринки" и "Freak Off". Последние были не для всех, а только для узкого круга лиц, которые могли посещать эти мероприятия. По некоторой информации они были более открытые и развратные, ведь чем только не радуются американские селебрити.

Список участников вечеринок P. Diddy

Звезды спорта на вечеринках P. Diddy

Первый известный участник вечеринок американского продюсера – это баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. Скорее всего он знал, что творится за кулисами шоубизнеса.

Фанаты американского баскетболиста подозревают его в дружбе с P.Diddy. Однако, Леброн не подтвердил информацию о своей причастности к этим развратным вечеринкам, но интернет все помнит.

В сети появилось старое видео с участием спортсмена, где он говорит, что "нет лучшей вечеринки, чем вечеринка Дидди". Это произошло во время одного из прямых эфиров Леброна в инстаграме.

До сих пор неизвестно окончательный контекст этой фразы, но появляется повод для размышлений. Пользователи социальных сетей считают, что таким образом Джеймс поддерживал печально известные мероприятия Комбза.

Видео на котором Леброн Джеймс поддерживает P. Diddy:

В причастности к вечеринкам P. Diddy обвиняют двух известных боксеров – Девина Хейни и Райана Гарсию. Ранее, в сети появилась фотография на которой Хейни вместе с Шоном Комбзом.

Однако, скандальный Гарсия промолчал о фото, заявив только, что это "очень серьезное дело" и назвал это все "печальным". Это стало поводом для пользователей задуматься, ведь 26-летний боксер известен постоянной критикой в сторону Хейни.

Также сообщают, что Райан Гарсия всегда был близок к голливудскому окружению. Поэтому есть предположение, что он мог посещать мероприятия, которые организовывал P. Diddy.

Девин Хейни и P. Diddy / Фото из инстаграма Kid_killerinstinctboxing

Популярного гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона подозревают в отношениях с P.Diddy. Отметим, что в 2018 году он посвятил рэперу сообщение в твиттере, где называет его братом.

Братья в белом. Стоять здесь, как братья, это честь и привилегия. Я ценю тебя, брат за все, что ты делаешь. За то, что ты GOAT и за то, что всегда показываешь любовь,

– говорится в заметке.

Однако, этот пост в твиттере уже недоступен. Скорее всего, легенда автоспорта удалил его, чтобы убрать следы возможных связей с Шоном Комбзом.

Сообщение Хэмилтона о Дидди / Скриншот из твиттера гонщика

Подчеркнем, что Шон Комбз был задержан еще весной 2024 года, но об этом начали говорить, только сейчас. Этот инцидент получил огласку из-за того, что появился подробный список участников вечеринок P.Diddy.