В субботу, 30 декабря, в узбекском Самарканде завершится чемпионат мира по блицу. В 11-м туре соревнований даже пророссийская ФИДЕ не смогла закрыть глаза на "цирк" в исполнении шахматистов из страны-агрессорки.

Российские шахматисты Даниил Дубов и Ян Непомнящий встретились в рамках 11-го тура чемпионата мира. "Ожесточенная" игра соперников завершилась на 13-м ходу.

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Скандал на чемпионате мира

В очной партии Дубов и Непомнящий ходили только конем. За 12 ходов не было побито ни одной фигуры. После возвращения на начальные позиции гроссмейстеры согласились на ничью. По итогу партии шахматисты заработали по 0,5 балла.

Видео договорной партии Дубов – Непомнящий

Главный судья турнира Иван Сыровый заподозрил игроков в сговоре.

На мой взгляд, ответственность за это лежит на обоих игроках, я считаю, что они спланировали результат игры. Мое мнение основывается на ходах, которые они сыграли,

– аргументировал свое решение Сыровый.

В итоге Непомнящий и Дубов получили по 0 баллов вместо 0,5. Шахматисты подали апелляцию на решение судьи. Однако апелляционный комитет единогласно отклонил оспаривание российских гроссмейстеров и поддержал Сырового.

Таким образом, после снятия баллов Дубов занимает третье место (12,5 балла), а Непомнящий четвертое – 12 баллов. Лидирует россиянин Владислав Артемьев (13 баллов), который по дополнительным показателям опережает норвежца Магнуса Карлсена.

Чемпионат мира по блицу

На каждую партию выделяется 3 минуты с добавлением 2 секунды в ход, начиная с первого хода. Турнир играется в течение двух дней по швейцарской системе и состоит из 21 тура (открытый турнир) и 17 туров (турнир среди женщин). Общий призовой фонд чемпионата составляет 350 тысяч долларов. Чемпион открытого турнира получит 60 тысяч, а победительница женского турнира – 40 тысяч долларов.