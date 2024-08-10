"Бубка – черт": Гераскевич уничтожил экс-президента НОК Украины за награждение россиянки
Источник:Владислав Гераскевич
Бывший глава НОК Украины Сергей Бубка оказался в центре скандала с награждением Дарьи Варфоломеевой. Уроженка России посещала оккупированный Крым и поддерживала агрессию против Украины.
Все эти факты из биографии Варфоломеевой совершенно не огорчили Сергея Бубку. Он не отказался от церемонии награждения и с улыбкой на устах поздравил гимнастку с медалью.
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Реакция Гераскевича на скандальное награждение
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал поведение бывшего главы НОК. Спортсмен отметил, что Бубке безразлично на войну, которую ведет Россия против Украины.
"Герой Украины и владелец бизнеса на оккупированных территориях Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломееву на Олимпийских играх в Париже.
Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему абсолютно безразлична ее позиция относительно войны. Он даже не обращает внимания на то, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий "язык", – написал Гераскевич в соцсети "Х" (Twitter).
Кого поддерживает Сергей Бубка
- Напомним, что Сергей Бубка не впервые оказывается в центре скандала. В начале полномасштабной войны олимпийский чемпион, как будто воды в рот набрал. Впоследствии он сбежал из Украины и не сделал ни одного заявления с осуждением враждебных действий России.
- В 2023 году стало известно, что компания Сергея Назаровича "Монблан" продолжает сотрудничество с террористами "ДНР" и поставляет топливо оккупантам.
- Экс-президент НОК пытался опровергнуть обвинения, но не привел ни одного доказательства.
- СБУ открыла расследование в отношении сотрудничества компании Сергея Бубки со страной-агрессором.