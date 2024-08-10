"Бубка – черт": Гераскевич уничтожил экс-президента НОК Украины за награждение россиянки

Бывший глава НОК Украины Сергей Бубка оказался в центре скандала с награждением Дарьи Варфоломеевой. Уроженка России посещала оккупированный Крым и поддерживала агрессию против Украины.

Все эти факты из биографии Варфоломеевой совершенно не огорчили Сергея Бубку. Он не отказался от церемонии награждения и с улыбкой на устах поздравил гимнастку с медалью.

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Реакция Гераскевича на скандальное награждение

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал поведение бывшего главы НОК. Спортсмен отметил, что Бубке безразлично на войну, которую ведет Россия против Украины.

"Герой Украины и владелец бизнеса на оккупированных территориях Сергей Бубка награждает россиянку из Барнаула Дарью Варфоломееву на Олимпийских играх в Париже.

Бубка с улыбкой на лице жмет ей руку, и ему абсолютно безразлична ее позиция относительно войны. Он даже не обращает внимания на то, что она считает родной Донецк Сергея российским. Хотя кажется, что в этом вопросе они и нашли общий "язык", – написал Гераскевич в соцсети "Х" (Twitter).

Кого поддерживает Сергей Бубка