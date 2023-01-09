Скандал с "орлами": бывший клуб Яремчука обвиняют в организации договорных матчей

Португальская Бенфика влипла в скандал. Бывшему клубу Романа Яремчука выдвинули подозрение в организации договорных матчей.

Бенфике как-то не везет с президентами клуба. В середине 2021 года Луис Филиппе Виера ушел в отставку после ареста. Бывшего владельца "орлов" обвинили в отмывании денег, фальсификации документов и неуплате налогов в Португалии.

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Бенфика попала в скандал

Теперь в подобный скандал попал новый президент Бенфики Руй Кошта. Клуб под его руководством обвиняют в договорных матчах в период 2016 – 2020 годов. В настоящее время идет расследование, в котором "орлы" принимают тесное участие.

Прокуратура уже получила доступ к электронной почте клуба.

Подтверждаем, что предстали перед судом 3 января. Как и члены совета директоров с 2016 по 2020 год, которые сейчас находятся в офисе. Других комментариев не будет, поскольку судебное разбирательство является тайным. Бенфика выражает свою полную готовность сотрудничать с компетентными органами,

– говорится в сообщении.

Отметим, что с июля 2021 по август 2022 за Бенфику выступал украинский нападающий Роман Яремчук.

В сезоне-2022/2023 Бенфика после 15 туров лидирует в португальской Примейра-Лиге, набрав 40 очков. Ближайший конкурент Спортинг Брага отстает на 6 баллов.

Уже 10 января "орлы" сыграют в 1/8 финала Кубка Португалии против Варзимы.

С 2016 по 2020 годы Бенфика завоевала 6 трофеев, а если учитывать и сезон-2015/2016, то и вообще "орлы" завоевали 8 кубков.