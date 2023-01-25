Запрет не сработал: на матче Australian Open оказался болельщик с символом агрессии России

Очередной скандал с "любителями русского мира" разразился во время матча на Открытом чемпионате Австралии. Впервые на турнир пришел болельщик с запрещенным символом "Z".

Организаторы теннисного турнира Australian Open-2023 совершили большую ошибку, когда допустили к соревнованиям российских спортсменов. Очередной инцидент произошел во время четвертьфинального матча, в котором серб Новак Джокович играл с россиянином Андреем Рублевым.

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На трибунах арены Рода Лейвера, где проходят матчи Открытого чемпионата Австралии, попал мужчина в черной футболке с главным символом российского вторжения – буквой "Z".

Оказалось, что негодяй пришел на поединок в белой футболке, которую сменил в конце поединка. Таким образом, любитель геноцида украинцев попал на фото, где Джокович празднует победу над Рублевым.

Болельщик с символом войны / twitter.com/ukrtennis_eng

Стоит добавить, что после победы Джоковича группа болельщиков организовала на трибунах настоящий шабаш. Они размахивали флагами с изображением российского диктатора Путина, флагами страны-агрессора, а также ее сателлитами.

Видео шабаша с российскими и сербскими болельщиками

Интересно, как отреагируют организаторы турнира на провокацию, ведь подобное поведение болельщиков выходит из-под контроля. Ранее организаторы раздали охранникам Australian Open подробные инструкции, где были указаны запрещенные символы.

Очевидно, что такие полумеры не действуют. Нужны более жесткие ограничения, а именно запрет на участие российских и белорусских теннисистов. Возможно этот инцидент станет уроком и для других деятелей, для которых "спорт вне политика".