В равных условиях: Днепр-1 предъявил кадры по игре, опровергающие слухи о кумовстве по рефери
Источник:Твиттер СК Днепр-1
Днепр-1 решил не молчать в ответ на обвинения в кумовстве с судьей. "Спортклубовцы" отметили, что арбитраж в их сторону также был не идеален.
Матч между Черноморцем и Днепром-1 (1:2) отличился крайне плохим судейством. Однако не только одесситы имеют претензии к рефери.
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Не хотят быть крайними
Претендент на чемпионство в УПЛ ответил на обвинения в предвзятом судопроизводстве и кумисте с рефери. Ранее легенда Шахтера Олег Матвеев заявил, что главный арбитр матча Дмитрий Панчишин – кум спортивного директора Днепра-1 Евгения Красникова, что в определенной степени объясняли ошибки рефери в матче.
К примеру, Панчишин назначил пенальти в пользу "спортклубовцев", хотя игрок Черноморца сфолил за пределами штрафной соперника. Судьба справедлива, поэтому реализовать одиннадцатиметровый удар днепрянам не удалось.
Однако Днепр-1 не считает, что арбитр умышленно судил в пользу их коллектива. "Спортклубовцы" выложили видео, в котором продемонстрировали два эпизода по игре с одесситами, в которых Днепр-1 мог претендовать на пробитие пенальти. Тем самым днепровский коллектив отметил, что арбтир матча не был пристрастен, а кумовство никакой стороной не коснулось встречи.
Видео спорных эпизодов:
Напомним, что днепровский коллектив сражается за чемпионство УПЛ с донецким Шахтером. В случае победы в своем следующем матче (днепряне имеют игру в запасе), "спортклубовцы" смогут выйти на первое место турнирной таблицы. Также "горняков" и Днепр-1 ждет еще очная встреча, которая может и стать решающей по итогам сезона.