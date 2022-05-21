Сине-желтый пьедестал: бегунки Ткачук и Рыжикова завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги
В Бирмингеме продолжается второй этап Бриллиантовой лиги. Украинские бегуньи завоевали две награды на турнире.
Украинки финишировали в тройке лучших
Бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук завоевали "серебро" и "бронзу" на дистанции 400 метров. Победительницей забега стала представительница США Мухаммад, пишет 24 канал.
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Для Рыжиковой этап Бриллиантовой лиги в Бирмингеме стал вторым легкоатлетическим турниром в летней части сезона. В итальянской Савоне украинская завоевала "серебро". Также тогда бегунья Ольга Ляхова завоевала "золото" на первом международном старте за 20 месяцев в забеге на 800 метров.
Зато у Ткачука вообще не было стартов в 2022 году.
Обе спортсменки несколько раз торжествовали в предыдущем сезоне Бриллиантовой лиги.
На турнире в Бирмингеме Рыжикова и Ткачук противостояли нескольким звездным оппонентам. Среди них – серебряная призерка Олимпиады-2020 в беге на 400 метров с барьерами Далайла Мухаммад, бронзовая призерка Игр в Токио в эстафете Джаньев Рассел, призер южноамериканских соревнований по бегу Джанна Вудрафф.
Обе украинки финишировали в тройке лучших. Виктория опередила Анну и других конкуренток в борьбе за серебро на последних 50 метрах дистанции и финишировала второй.К слову. Бриллиантовая лига – самого престижного коммерческого турнира по легкой атлетике.
Бег на 400 метров с барьерами: результаты
Далайла Мухаммад (США) – 54.54 секунд
Виктория Ткачук (Украина) – 55.25 секунд
Анна Рыжикова (Украина) – 55.37 секунд
Что известно о легкоатлетке
- Анна Рыжикова – бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете 4х400 метров. Легкоатлетка является 3-кратным призером чемпионатов Европы. В 2012 и 2018 она получила серебряную награду в беге на 400 метров с барьерами. также в 2014 году Анна заняла вторую строчку в эстафете 4х400 метров.
- Виктория Ткачук в 2021 году дебютировала на Бриллиантовой лиге. лучший ее показатель – бронза на этапе в Осло.