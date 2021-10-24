Сын Холифилда отправил соперника в глубокий нокаут: Стэнфорду нужны были врачи – видео

Эван Холифилд провел бой на State Farm Arena в США. Сын легендарного Эвандера Холифилда отправил соперника в нокаут. После чего Чарльзу Стэнфорду понадобилась помощь врача.

Продолжает дело отца

Сын легендарного боксера выступает в среднем весе. Холифилд-младший уверенно уничтожает соперников на своем пути.

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Помехой не стал ему и Чарльз Стэнфорд. Уже во втором раунде соперник лежал на канвасе. Эван уже с первых секунд набросился на соперника и начал избиение. Левый хук Холифилда отправил соперника в глубокий нокаут. Когда соперник уже падал на канвас, Эван добавил в лицо Чарльза еще и с правой, который полностью добил Стэнфорда.

Судья даже не стал отсчитывать Стэнфорду и позвал на ринг врачей. Бой был завершен досрочно в пользу Эвана. Для Холифилда-младшего это уже восьмая победа на профессиональном ринге и шестая – нокаутом. Он нанес четвертое поражение в карьере Стэнфорду при шести победах.

Видео нокаута от Холифилда-младшего