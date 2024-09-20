Два игрока Шахтера попали в сборную тура Лиги чемпионов

В четверг, 19 сентября, завершился первый тур Лиги чемпионов/2024/2025. По его итогам известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную.

В нее вошли игроки из шести разных клубов. Наибольшее представительство имеет Бавария – четыре футболиста.

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Кто попал в команду недели ЛЧ

Что приятно, в сборной, по версии WhoScored, место нашлось также и двум игрокам донецкого Шахтера. Речь идет о голкипере Дмитрии Ризныке и левом защитнике Педро Энрике.

Они помогли "горнякам" оставить ворота "сухими" в матче против Болоньи (0:0). За свои выступления футболисты получили оценки 8,2 и 7,6 соответственно.

Лучшим же игроком тура был признан Гарри Кейн, который забил четыре гола в матче против загребского Динамо (9:2). Он был оценен в наивысший балл – 10.



Команда недели после первого тура ЛЧ-2024/2025 / Скриншот с сайта WhoScored

Отметим, что следующий поединок в Лиге чемпионов Шахтер проведет 2 октября против Аталанты. После первого тура "горняки" занимают 21-е место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в 1/16 финала.