Симоне Индзаги – новый главный тренер Интера

Итальянский Интер определился с главным тренером команды. Им стал 45-летний итальянец Симоне Индзаги.

Новый тренер чемпионов

Симоне Индзаги стал преемником Антонио Конте. Итальянский специалист подписал контракт на 2 года.

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До этого тренер работал только с Лацио. Индзаги возглавлял "орлов" с 2016 года и вместе с командой одержал победу в Кубке Италии и дважды поднимал над головой Суперкубок страны. В своем последнем сезоне во главе клуба вывел команду в еврокубки, завершив чемпионат Серии А на 6 месте.