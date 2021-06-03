Симоне Индзаги – новый главный тренер Интера

3 июня 2021 , 12:23
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Источник:

твитер Интера

Итальянский Интер определился с главным тренером команды. Им стал 45-летний итальянец Симоне Индзаги.

Новый тренер чемпионов

Симоне Индзаги стал преемником Антонио Конте. Итальянский специалист подписал контракт на 2 года.

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До этого тренер работал только с Лацио. Индзаги возглавлял "орлов" с 2016 года и вместе с командой одержал победу в Кубке Италии и дважды поднимал над головой Суперкубок страны. В своем последнем сезоне во главе клуба вывел команду в еврокубки, завершив чемпионат Серии А на 6 месте.

  • Интер – действующий чемпион Серии А. Клуб впервые за 11 лет получил трофей. "Нерадзурри" досрочно завоевали это звание, опередив ближайшего лидера Милан на 12 очков.
  • Напомним, что Конте покинул миланскую команду из-за разногласий в экономической политике клуба и тренера.

 

Автор: Софія Кулай