"Чувствую себя загнанной в угол": Халеп дала первый комментарий по поводу допингового скандала

Румынская теннисистка попыталась объяснить новость об употреблении запрещенного вещества. Она уверяет, что ничего целенаправленно не делала.

В мире тенниса прогремел громкий скандал. Известную теннисистку Симона Халепа поймали на употреблении допингового вещества во время выступления на US Open 2022.

Подробности Скандал в теннисе: бывшую первую ракетку мира поймали на допинге

В моче румынки был найден препарат Roxadustat (FG-4592), который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Эта новость стала шоком для самой Халепы.

Девушка и так бы не вышла на корт в этом году из-за недавней операции на носу. Теперь же Симона намерена бороться за то, чтобы очистить свое имя от обвинений.

Сегодня начался сверхтяжелый поединок в моей жизни: битва за правду. Мне сообщили, что я сдала положительный тест на запрещенный препарат в сверхмалом количестве, что стало самым большим шоком. Во время всей карьеры я никогда не думала о лжи, это совсем противоречит ценностям, на которых я выросла. Оказавшись в такой несправедливой ситуации, я чувствую себя преданной и загнанной в угол. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что никогда целенаправленно не употребляла какое-либо запрещенное вещество. И я верю, что рано или поздно правда выяснится. Речь не о титулах или деньгах. Это дело чести, истории любви, которую я создавала во время игры в теннис последние 25 лет,

– написала Халеп на своей странице в твиттер.

Интересно, что на том турнире US Open Халеп вылетела уже в первом круге. На ее пути встала украинка Дарья Снигур , выигравшая у более титулованной соперницы со счетом 1:2 (2:6/6:0/4:6).

Напомним, что в 2017 году Симона возглавляла рейтинг WTA, а ныне идет в нем на девятой позиции. На ее счету есть триумфы на Ролан Гаррос (2018) и Уимблдоне (2019), а также победа на Итоговом турнире WTA в 2013 году.

. Roxadustat также имеет торговое название Evrenzo. Он предназначается для пациентов с анимией, возникшей из-за хронической болезни почек. Вещество стимулирует выработку эритроцитов и улучшает транспортировку кислорода в крови.