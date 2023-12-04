Сильнейший состав: стало известно, кто выступит за Украину в Рождественской гонке

В немецком Гельзенкирхене 28 декабря состоится традиционная Рождественская гонка. Украину в ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

Стал известен состав, которым украинская команда выступит на престижной Рождественской гонке, традиционно проходящей на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. За "сине-желтых" побегут лидеры женской и мужской сборных – Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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Джима и Пидручный должны были вместе выступить в Гельзенкирхене еще в прошлом году

Интересно, что в прошлом году Джима и Пидручный тоже были в заявке на шоу-гонку, но Дмитрий не смог поучаствовать в ней из-за травмы, поэтому его заменил Антон Дудченко. Старт этого сезона Пидручный из-за повреждения также пропускал, но недавно восстановился от него, поэтому должен вернуться к гонкам уже на этапе в Хохфильцене.

Рождественская гонка 2023 состоится 28 декабря на стадионе футбольного клуба Шальке. Украина выигрывала эту шоу-гонку дважды: в 2008 году не было равных Оксане Хвостенко и Андрею Дериземле, а в 2014-м торжествовали Валентина Семеренко и Сергей Семенов.