Сикан забил унизительный гол за Шахтер в ворота Зари: видео

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан отличился эффектным голом в матче против Зари. Мяч в ворота соперника игрок отправил ударом пяткой.

Сикан матч против Зари начал в запасе. И вышел на поле аж на 76-й минуте, когда счет на табло был 4:1 в пользу "горняков".

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А уже через четыре минуты после выхода на поле Сикан отличился лично. Тете справа в штрафной сумел обыграть соперника и прострелить, а никем не прикрытый Сикан пятой отправил мяч в ворота Мацапуры.

Видео гола Сикана

Стоит добавить, что для Сикана это уже второй гол в этом сезоне за Шахтер. Первый гол он забил в ворота Мариуполя, проведя на поле весь матч.