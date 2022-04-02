Сикан выставил на аукцион медаль чемпиона мира: Ганза хочет приобрести лот и отдать ее украинцу
Источник:сайт Ганзы
Нападающий Шахтера Даниил Сикан присоединился к благотворительному аукциону для помощи Украине. Футболист в качестве лота выставил золотую медаль чемпионата мира U-20.
Трогательный поступок немецкий фанатов
20-летний форвард готов попрощаться с ценной наградой ради помощи Украины. Однако медаль может остаться в руках у Данила Сикана.
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Футболист выступает на правах аренды в германской Ганзе. Болельщики команды решили отличиться трогательным и добрым поступком. Фанаты приступили к сбору средств, чтобы победить в аукционе за лот Сикана.
Немецкие фанаты хотят выиграть медаль и вернуть ее назад украинскому нападающему или выставить ее в клубном музее.
Через несколько часов немцам удалось собрать сумму в размере 20 тысяч евро. Также болельщики открыли второй сбор на такую же сумму денег.
Если инициатива немецких фанатов не будет успешной, все собранные средства пойдут на нужды украинских беженцев.
В настоящее время цена награды Сикана по чемпионату мира на аукционе составляет 9 100 долларов.Обратите внимание! Наблюдать за изменением цены можно по ссылке.
Отметим, что немецкое футбольное сообщество очень помогает и поддерживает Украину после нападения России. На трибунах местных стадионов постоянно развеваются сине-желтые флаги, футболисты одевают форму с украинскими флагами, а также помогают финансово.
Немецкий клуб Сикана занимает 11 место в таблице Второй Бундеслиги.
Что известно о карьере Даниила Сикана
- С января 2022 форвард выступает в футболке Ганзы.
- За немецкий клуб успел провести 7 матчей, в которых забил дебютный гол и первый ассист.
- Его арендная сделка с немцами рассчитана до 30 июня 2022 года. После чего футболист вернется в Шахтер.