Сикан выставил на аукцион медаль чемпиона мира: Ганза хочет приобрести лот и отдать ее украинцу

Нападающий Шахтера Даниил Сикан присоединился к благотворительному аукциону для помощи Украине. Футболист в качестве лота выставил золотую медаль чемпионата мира U-20.

Трогательный поступок немецкий фанатов

20-летний форвард готов попрощаться с ценной наградой ради помощи Украины. Однако медаль может остаться в руках у Данила Сикана.

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Футболист выступает на правах аренды в германской Ганзе. Болельщики команды решили отличиться трогательным и добрым поступком. Фанаты приступили к сбору средств, чтобы победить в аукционе за лот Сикана.

Немецкие фанаты хотят выиграть медаль и вернуть ее назад украинскому нападающему или выставить ее в клубном музее.

Через несколько часов немцам удалось собрать сумму в размере 20 тысяч евро. Также болельщики открыли второй сбор на такую ​​же сумму денег.

Если инициатива немецких фанатов не будет успешной, все собранные средства пойдут на нужды украинских беженцев.

В настоящее время цена награды Сикана по чемпионату мира на аукционе составляет 9 100 долларов.

Наблюдать за изменением цены можно по ссылке.

Отметим, что немецкое футбольное сообщество очень помогает и поддерживает Украину после нападения России. На трибунах местных стадионов постоянно развеваются сине-желтые флаги, футболисты одевают форму с украинскими флагами, а также помогают финансово.

Немецкий клуб Сикана занимает 11 место в таблице Второй Бундеслиги.

Что известно о карьере Даниила Сикана