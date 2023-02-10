"Это была моя самая большая ошибка": капитан Динамо мог воссоединиться с Ребровым и Ярмоленко

Киевское Динамо могло продать еще одного своего лидера центра поля и капитана Сергея Сидорчука. Футболистом сборной Украины интересовался клуб, который тренирует Сергей Ребров.

Опытным футболистом интересовался Аль-Айн, который возглавляет Сергей Ребров и играет Андрей Ярмоленко. Однако воссоединения с бывшими динамовцами не произошло.

Интересно прочитать Известный инсайдер потроил Аталанту, продешевившую трансфер Малиновского в Марсель

Сидорчук: Я никогда не ставил своей целью играть в Европе

По словам Сидорчука, были разговоры, но до конкретики дело так и не дошло. Однако капитан Динамо не исключает возможность поиграть еще под руководством Реброва и в одной команде с Ярмоленко, с которыми у Сидорчука хорошие отношения.

Играть с Ярмоленко под руководством Реброва? Да, может, еще все впереди. С Ребровым у нас хорошее общение было и если сейчас позвоню, тоже будем хорошо общаться,

– сказал Сергей Сидорчук.

Также капитан Динамо назвал свою самую большую ошибку в футбольной карьере.

Я никогда не ставил своей целью играть в Европе. Это была моя самая большая ошибка. Если ставишь цель себе и идешь к ней, то волей-неволей, придешь к ней. А для меня цель была играть за "Динамо" и дальше я даже не смотрел. Возможно, не ошибка, но опыта иностранного я бы хотел,

– признался футболист "бело-синих".

Сидорчук тренируется с Динамо и готовится ко второму кругу чемпионата Украины. Напомним, что первую часть сезона киевляне закончили на третьем месте в УПЛ с 30 очками в активе. Столько же у Шахтера, идущего вторым. Отставание от лидера УПЛ Днепра-1 составляет 5 баллов.

Главное о карьере Сергея Сидорчука

Как Кривцов и Степаненко начинал свою карьеру в запорожском Металлурге.

В 2013 году в карьере Сергея начался динамовский период, который продолжается до сих пор. 1 января 2013 перебрался в Динамо-2, а уже 1 июля того же года перешел выступать за главную команду киевлян, в которой выступает до сих пор.

В текущем сезоне провел 25 матчей, в которых отличился одним ассистом.

Всего в футболке "бело-синих" провел 307 поединков, в которых забил 20 мячей и сделал 21 результативную передачу.