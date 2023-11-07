Черные дни тенниса в прошлом: Швентек выиграла Итоговый турнир и стала первой ракеткой мира

В ночь с 6 на 7 ноября состоялся финал Итогового турнира WTA. В нем встречались американка Джессика Пегула и полька Ига Швентек.

Джессика Пегула (США) – Ига Швентек (Польша) 0:2 (1:6, 0:6)

На кону стоял не только престижный титул, но и статус первой ракетки мира. Для того чтобы лидером посева в женском теннисе по результатам 2023 года стала не "нейтральная" Соболенко, а большая подруга Украины Ига Швентек, еще до старта турнира было известно, что полька должна исключительно побеждать, пишет 24 Канал.

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Швентек – номер 1 в женском теннисе по итогам 2023 года

И Ига отлично справилась с этой непростой задачей, продемонстрировав в Канкуне, кто является настоящим номером 1. Полька дошла до финала, не отдав ни одного сета соперницам в четырех матчах, в полуфинале при этом переиграв белоруску, которая возглавляла рейтинг WTA с сентября.

Ожидалось, что в финале Ига Швентек может получить настоящее сопротивление от Джессики Пегулы, которая также выиграла 4 матча до решающего матча со счетом 2:0. Однако этого не произошло.

Польская теннисистка отдала сопернице лишь 1 гейм в начале матча и в очень эффектном стиле вернула себе статус первой ракетки мира, который до сентября удерживала почти полтора года.

Всего теннисистки провели на корте ровно 1 час. Большая подруга Украины Ига Швентек совершила по одному эйсу и двойной ошибке, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла все 7 геймов на своей подаче.

Таким образом, польская теннисистка проиграла лишь 20 геймов на турнире, что является наименьшим количеством с 2003 года, когда Итоговый турнир начал проводиться в нынешнем формате и второй сезон подряд заканчивает в статусе первой ракетки мира.

Поздравляем Швентек с этим достижением и благодарим за ее позицию в течение всего полномасштабного вторжения.

Смотрите видеообзор матча Пегула – Швентек