В мексиканском Канкуне подходит к завершению Итоговый турнир WTA. В ночь с 5 на 6 ноября прошел второй полуфинал, в котором встречались первая и вторая ракетки мира.

Арина Соболенко – Ига Швентек (Польша) 0:2 (3:6, 2:6)

Теннисистки в десятый раз встречались между собой. Польская теннисистка одержала седьмую победу и оказалась в шаге от возвращения тенниса к нормальному состоянию, в котором лидер мирового рейтинга имеет флаг, гимн и не поддерживает диктатуру, пишет 24 Канал.

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Швентек наглядно продемонстрировала, кто является лидером женского тенниса

Для того чтобы закончить 2023 год в статусе первой ракетки мира Ига Швентек обязательно должна триумфовать на Итоговом турнире в Канкуне. Полуфинальная встреча дала ей возможность не только приблизиться к своей цели, но и в очном противостоянии доказать мировому сообществу, кто номер один в женском теннисе, об этом же говорила и "нейтральная" спортсменка накануне встречи.

Во время матча все стало на свои места. Начало первого сета было достаточно ровным, соперницы взяли по 1 гейму, после чего на подаче Швентек возник первый брейк-поинт. Полька смогла его отыграть и сразу сделала свой брейк. Далее соперницы выиграли по 1 своей подаче в борьбе, после чего забирали их под ноль, в результате – 6:3 победила Ига.

Во втором сете польская теннисистка не позволила сопернице ни разу дойти даже до счета 40:40 на своей подаче и сделала 2 брейка, одержав итоговую победу со счетом 6:2.

Всего теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Большая подруга Украины Ига Швентек совершила 2 эйса при 1 двойной ошибке, реализовала 3 из 7 брейк-поинтов и выиграла все 9 геймов на своей подаче.

. Для того чтобы вернуть статус первой ракетки мира полька должна в финале побеждать американку Джессику Пегулу. Матч состоится 7 ноября в 00:30

Смотрите видеообзор матча Соболенко – Швентек