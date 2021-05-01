Неприятное падение велогонщика

Третий этап известной многодневки Тур Романдии проходил под проливным дождем. Это стало причиной многих падений велогонщиков.

Вот это да Американский гонщик чудом увернулся от авто, которое летело прямо на него: видео

Падение 27-летнего швейцарского спортсмена Штефана Кюнга выглядело наиболее жутко. Он резко упал на повороте на спуске прямо во время гонки, пролетел по асфальту несколько метров. К счастью, гонщик команды "Groupama FDJ" сумел чудом избежать травм и даже продолжил борьбу в гонке.

К слову, гонщик команды "Movistar" Марк Солер из Испании стал победителем третьего этапа швейцарской многодневки Тур Романдии и перехватил лидерство в общем зачете.

Видео падения Кюнга