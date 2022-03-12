Швейцарская сборная собрала более 170 тысяч долларов на помощь Украине, – фристайлистка Полюк

Украинская фристайлистка Ольга Полюк рассказала о реакции иностранных сборных на войну в Украине. Участница Олимпиады в Токио выделила сборную Швейцарии, которая помогла ее землякам.

Финансовая помощь от Швейцарии

Украинская фристайлистка рассказала, какие страны протянули руку помощи, после того как в Украине началась война. Ольга Полюк отметила, что получила немало звонков и сообщений от иностранных представителей спорта со словами поддержки и предложениями о помощи.

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Эффективнее всего на эти ужасные события в Украине среагировали в Швейцарии. Их сборная за 4 – 5 дней собрала более 170 тысяч долларов. Также команда отправила пять автомобилей в родную страну Полюк с гуманитарной помощью украинскому народу.

Кто такая Ольга Полюк 34-летняя украинская фристайлистка, уроженка Хмельницкого, участница четырех зимних Олимпийских игр, чемпионата мира и Кубка мира. Наивысшую позицию на Олимпиаде занимала в 2014 году в Сочи – 15 место.

Смотрите видеообращение Ольги Полюк