Заявка на выход в финальный турнир: юношеская сборная Украины разгромила Швейцарию

Команда Юрия Мороза во втором туре элит-раунда отбора Евро-2024 встречалась со сборной Швейцарии. Игра проходила в греческом городе Патры.

Швейцария U-17 – Украина U-17 0:3

Голы: Богданов, 17, Степанов, 24, с пенальти, Бондарь, 63.

Удален: Парра, 83 (Ш).

Юношеская сборная Украины стартовала в мини-турнире с победы над Грецией (2:0). Следующим соперником "сине-желтых" стали сверстники из Швейцарии.

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Украинцы уничтожили швейцарцев

В первом туре "красные крестоносцы" уступили Словакии (1:2). Чтобы продолжить борьбу швейцарцам нужно было побеждать украинцев.

Однако уже в первом тайме подопечные Мороза доказали свое преимущество. На 17-й минуте матча форвард дрезденского Динамо Богданов воспользовался передачей Бондаря и открыл счет. Еще до перерыва украинцы удвоили преимущество. 16-летний нападающий леверкузенского Байера Степанов реализовал пенальти.

Во втором тайме "сине-желтые" довели счет до разгромного. Игрок львовского Руха Бондарь воспользовался пасом динамовца Рыбака и оформил третий гол.

В итоге сборная Украины одержала уверенную победу 3:0. В решающем матче команда Мороза сыграет со Словакией. Поединок состоится 12 марта.

После двух сыгранных туров сборные Украины и Словакии имеют по 6 очков, но у "сине-желтых" лучшая разница забитых-пропущенных мячей. Поэтому нашим ребятам достаточно будет сыграть вничью для выхода в финальный турнир.

Турнирное положение