Сеферович бильярдным ударом в угол вывел Швейцарию вперед в игре с Турцией: видео

Сборные Швейцарии и Турции вечером 20 июня встречаются в Баку в рамках решающего матча 3-го тура группы A. Швейцарцы сумели забить быстрый гол.
Сеферович забил из-под Демирала
Швейцария провела результативную атаку на 6 минуте игры. Харис Сеферович получил мяч на подступах к штрафной от Стивена Цубера.
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Нападающий Бенфики решил не искать партнеров, а взял инициативу на себя. Харис выстрелил из-под защитника Ювентуса Мериха Демирала.
Вратарь турок Чакир не сумел отбить мяч, который полетел в нижний угол. Красивый гол Сеферовича вывел швейцаров вперед.
Видео гола Сеферовича
- Швейцарии в матче против Турции важно одержать победу, чтобы претендовать на плей-офф Евро-2020. Однако не все в руках швейцаров. Их судьба на чемпионате Европы зависит от игры Италия – Уэльс.