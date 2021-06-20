Сеферович бильярдным ударом в угол вывел Швейцарию вперед в игре с Турцией: видео

Сборные Швейцарии и Турции вечером 20 июня встречаются в Баку в рамках решающего матча 3-го тура группы A. Швейцарцы сумели забить быстрый гол.

Сеферович забил из-под Демирала

Швейцария провела результативную атаку на 6 минуте игры. Харис Сеферович получил мяч на подступах к штрафной от Стивена Цубера.

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Нападающий Бенфики решил не искать партнеров, а взял инициативу на себя. Харис выстрелил из-под защитника Ювентуса Мериха Демирала.

Вратарь турок Чакир не сумел отбить мяч, который полетел в нижний угол. Красивый гол Сеферовича вывел швейцаров вперед.

Видео гола Сеферовича