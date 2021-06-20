Швейцария в матче с удивительными голами перебила турок, но не обеспечила себе плей-офф: видео

Сборные Швейцарии и Турции 20 июня сыграли последний матч группы A на Евро-2020. Поединок в Баку выиграла швейцарская команда, которая забила на два гола больше Турции.

Швейцария – Турция 3:1

Голы: Сеферович, 6, Шакири, 26, 68 – Кахведжи, 62

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Перед матчем Швейцария сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, когда турки после двух поражений Италии и Уэльса вылетели с Евро. Перед швейцарцами стояла единственная задача – одержать победу и лучше – крупную.

Быстрый гол швейцаров

Первый момент в игре уже на старте поединка имела Турция: Айхан нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Зоммеру пришлось постараться, чтобы отбить мяч после острого удара.

Швейцария ответила незамедлительно и на 6 минуте провела результативную атаку. Сеферович получил мяч на подступах к штрафной и выстрелил из-под Демирала. Чакир не сумел отбить мяч, который полетел в нижний угол.

Видео гола Сеферовича

Турция, которая в последней игре билась за свою честь, не смутилась после пропущенного гола. Восстанавливать паритет мог Мюлдюр, но мяч после его мощного удара снова отбил Зоммер.

Хит-парад красивых ударов в матче продолжил Шакири. Футболисту Швейцарии позволили пробить из-за пределов штрафной. В отличие от турок, удары футболистов Швейцарии были результативными. Шакири записал в свой актив удивительный гол – 2:0!

Видео гола Шакири

Буквально через мгновение Шакири мог оформить дубль. Джердан вышел один на один с Чакиром, но проиграл дуэль турецкому голкиперу. Турция вновь ответила дальним ударом в исполнении Мюлдюра. Зоммер совершил красивый прыжок и вытащил мяч из правого угла.

На 43 минуте Мюлдюр в очередной раз угрожал воротам швейцарцев. Защитник турок совершил рейд в штрафную и пробил в створ ворот. Но Зоммер и на этот раз был на высоте.

Игровое деклассирование турок

После перерыва номинальные хозяева могли увеличивать преимущество. Цубер нашел возможность пробить почти с вратарской площадки. Но Чакир зафиксировал мяч в руках.

Через секунду воротам Чакира угрожал Эмболо. Бриль нанес сочный удар в угол, но голкипер совершил красивый сейв. Опять близким к дублю был Шакири. Ему совсем немного не хватило, чтобы попасть в створ из пределов штрафной после стремительной атаки.

На 60 минуте турецкие болельщики уже должны были бы задуматься о том, чтобы поставить памятник Чакиру. Голкипер совершил еще один прекрасный сейв после того, как Сеферович оставил в дураках всю защиту соперника и пробил в дальний угол.

Швейцария полностью доминировала на футбольном поле, но позволила туркам отыграться. Ирфан Кахведжи решил поспорить с Шакири за лучший гол матча. Игрок Фенербахче отличился в воротах Зоммера невероятным голом издалека.

Видео гола Кахведжи

Но уже через 6 минут Швейцария возобновила преимущество в два гола. Неудержимый Цубер вырезал на Шакири, который удачно поймал мяч на ногу в штрафной и прошил Чакира!

Видео второго гола Шакири​

На 77 минуте Турцию спасло чудо в виде стойки. Джака исполнил штрафной с острой позиции: Чакир уже не мог помочь своим партнерам, однако мяч не влетел в сетку.

Через 2 минуты шедевр создать хотел Ундер: турецкий футболист выстрелил дальним ударом, но мяч пролетел над перекладиной.