Швейцария забивает действующему чемпиону Европы: Фройлер открывает счет в матче

В субботу, 29 июня, начались матчи 1/8 финала Евро-2024. В первом поединке соревнуются команды Швейцарии и Италии.

Игра проходит в Берлине на "Олимпиаштадион". Швейцария противостоит действующему чемпиону Европы, пишет 24 канал.

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Первый гол в матче

Фройлер остановил прострел Варгаса с левого фланга и пробил в ближний угол. Таким образом, Швейцария открыла счет в матче.

Отметим, что сегодня, 29 июня, ввдбудеться также матч Германия – Дания в 22:00 по киевскому времени.