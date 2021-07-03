Италия в эффектном матче победила Бельгию и сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020: видео

Сборная Италии стала вторым полуфиналистом Евро-2020. Итальянская сборная в 1/4 финала в Мюнхене победила команду Бельгии.

Бельгия – Италия 1:2

Голы: Лукаку, 45+2 (п) – Барелла, 31, Инсинье, 44

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Бельгия и Италия – фавориты Евро-2020, но продолжить борьбу на турнире после 1/4 финала могла только одна сборная. Обе команды выиграли все свои матчи на Евро-2020.

Четвертьфинальный поединок стал первой проверкой для обеих команд, так как на протяжении Евро-2020 сборные не встречались с топ-соперниками.

Сумасшедший первый тайм

За первые две минуты обе сборные продемонстрировали тот футбол, который от них ждали. В Бельгии едва не отличился из пределов штрафной Лукаку, а в Италии готов был забивать Кьеза.

На 13 минуте Италия открыла счет в игре после стандарта, но арбитр справедливо отменил взятие ворот из офсайда. Через 8 минут Бельгия создала первый действительно острый момент в игре.

Кевин Де Брюйне протянул мяч вплоть до штрафной итальянцев и нанес удар из-под Бонуччи. Мяч падал в нижний угол, однако Доннарумма совершил прекрасный сейв!

На 26 минуте Де Брюйне из собственной штрафной разогнал еще одну атаку Бельгии и отдал пас на Лукаку. Ромелу приблизился к владениям Доннаруммы и пробил низом в угол. Вратарь совершил еще один великолепный сейв.

Италия практически не имела даже полумоментов. Проверить бдительность Куртуа решил Инсинье, нанеся свой фирменный обводящий удар. Но мяч полетел над воротами.

Несмотря на то, что Бельгия владела инициативой, именно Италия открыла счет в игре. Гол возник вследствие прессинга Италии. Защитник бельгийцев Ян Вертонген решил не выбивать мяч со штрафного.

Марко Верратти выиграл мяч, после чего он оказался у Николо Бареллы. Барелла легко обыграл нескольких защитников и мощным ударом в дальний угол не оставил шансов Тибо Куртуа!

Видео гола Бареллы



Под занавес тайма Италия удвоила счет. Лоренцо Инсинье отметился фирменным голом в верхний угол после того, как его не встретил практически никто из защитников Бельгии.

Видео гола Инсинье



Бельгия, которая справедливо наиграла на гол в первом тайме, получила свой шанс в компенсированное время. Ди Лоренцо в штрафной сбил Доку –пенальти. Удар с отметки четко выполнил Лукаку – 2:1.

Видео гола Лукаку

Развязка четвертьфинала

После перерыва первый момент имела Бельгия. Де Брюйне прострелил вдоль линии ворот на Лукаку. Ромелу оказался перед пустыми воротами, но Спинаццола успел подставиться. Игрок Италии отбил мяч, который летел в пустые ворота.

Италия ответила не менее острым моментом. Инсинье великолепным "черпаком" забросил в штрафную на Спинаццолу, и тот нанес удар. К счастью для бельгийцев, мяч пролетел мимо ворот.

Через несколько минут снова на ударную позицию вышел Инсинье. На этот раз Лоренцо пробил в нижний угол, но Куртуа отбил мяч. После этого игра немного успокоилась.

На 84 минуте Бельгия взорвалась невероятным моментом. Доку совершил великолепный рейд и нанес удар в направлении "девятки". Италии повезло, что Доку не попал в створ ворот.

В итоге Бельгия не смогла сравнять счет. Более свежая Италия удержала победный результат и прошла в следующий раунд.