Испания в большинстве не победила Швейцарию, но прошла в полуфинал Евро-2020 по пенальти: видео

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020. В рамках 1/4 финала испанская сборная победила Швейцарию по серии пенальти.

Швейцария – Испания 1:1 (1:3 по пенальти)

Голы: Шакири, 68 – Закария, 8 (авт)

Удаление: Фройлер, 77 (Швейцария)

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Сборная Швейцарии уже создала большую сенсацию на Евро-2020. В 1/8 финала подопечные Владимира Петковича остановили чемпионов мира – Францию. На групповом этапе швейцарцы победили Турцию, проиграли Италии и сыграли вничью с Уэльсом.

Испания долго запрягала на Евро-2020. После ничьих со Швецией и Польшей "красная фурия" разгромила Словакию. В 1/8 финала испанцы со скрипом прошли хорватов.

Уже на 6 минуте Испания сделала то, что не удалось французам – забила быстрый гол. После розыгрыша углового Альба решил нанести удар. Вероятно, Ян Зоммер отбил бы мяч, однако рикошет от Закарии не оставил шансов голкиперу.

Видео автогола Закарии

После забитого гола Испания имела еще два момента: сперва подопечные Луиса Энрике неудачно исполнили опасный штрафной, а впоследствии Зоммер спас партнеров после удара Сезара Аспиликуэты из пределов штрафной. ​

Еще больше головной боли наставнику швейцарцев добавила травма Эмболо: лидер команды ушел с поля на 23 минуте. Его заменил Рубен Варгас.

По сравнению с матчем против Франции швейцарской команде не удавалось находить свободные зоны. Испания полностью контролировала игру и практически не позволяла сопернику создавать полумоменты.

Камбэк Швейцарии

После перерыва Швейцария наконец создала угрозу у ворот Испании. Подача с углового завершилась опасным ударом головой от Закарии. Но хавбеку не повезло, и он не попал в створ ворот.

Убийственную возможность имел Цубер. Игрок Швейцарии вышел на ударную позицию в штрафной после передачи Варгаса. Цуберу удалось нанести удар, но Симон спас свою команду.

К середине второго тайма Швейцария выровняла игру и была вознаграждена на 68 минуте. Ни Ляпорт, ни Торрес не смогли выбить мяч, после чего он оказался у Фройлера. Ремо хладнокровно отдал пас на Шакири, который отправил мяч в угол – 1:1!

Видео гола Шакири

На 77 минуте Фройлер серьезно подвел свою команду. Он пошел в опасный подкат против Морено и увидел перед собой красный свет – удаление.

Испания пыталась сразу реализовать большинство. На 84 минуте Морено удалось найти пространство в штрафной и пробить. К несчастью для испанца, он пробил в руки Зоммеру. Но испанцы не смогли дожать швейцаров в основное время.

Швейцария дотянула до пенальти

В начале овертайма Морено упустил прекрасную возможность забить гол с убойной позиции. Жерар в штрафной получил передачу от Альбы с левого фланга, но пробил мимо ворот. После этого испанцы имели еще два момента у ворот соперника, но не сумели их реализовать.

На 101 минуте Испания получила еще одну прекрасную возможность вырвать победу. Морено "расстреливал" Зоммера с близкого расстояния, однако голкипер героически отбил мяч!

Уже через две минуты Оярсабаль нанес острый обводящий удар из-за пределов штрафной. Красоты моменту добавил Зоммер, который вытянулся и совершил еще один сейв.

Зажатая на своей половине поля Швейцария банально даже не смогла пересечь линию ворот, не говоря уже об острых моментах. Первый экстра-тайм парни Петковича выстояли.

На 110 минуте пробить Зоммера из пределов штрафной пытался Ольмо. Он покатил мяч низом и по центру, что не составило проблемы для голкипера. Еще один момент пришел после углового. Бускетс на ближней стойке выиграл верховую дуэль и пробил в руки Зоммеру.

В серии пенальти удача была на стороне Испании, которая реализовала три попытки.

Швейцария – Испания видеообзор