В Швейцарии хоккеисты провалились под лед прямо во время матча: видео неприятного инцидента

Во время матча Сиерра – Лангенталь хоккеисты обеих команд оказались под льдом прямо во время встречи. Курьезный инцидент произошел в чемпионате Швейцарии.

"Холодный душ" после эмоций в матче

Под льдом оказались защитник Лангенталя Тайлер Хиггинс и нападающий Сиерры Арно Монтандон. Хоккеисты во время борьбы, открыли двери заграждения и оказались под льдом.

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Неприятный инцидент произошел на 14-й минуте матча. Судья остановил встречу и помог другим хоккеистам вытаскивать из холодной воды пострадавших. После этого игра таки была возобновлена.

Видео момента

Поединок завершился победой Лангенталя с боевым счётом 2:3.

После матча с курьезным моментом Лангенталь продолжает идти четвертым в таблице чемпионата Швейцарии, имея в своем активе 53 очка.

Сиерра с 41 баллами занимает 7 место.

После поединка фото игроков в воде опубликовал на своих страницах в твиттере Лангенталь. Клуб обозначил соцсети соперника и коротко подписал фото: "Нужен новый каток?".

Фотография инцидента / Фото из твиттера Лангенталя