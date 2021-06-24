Швецию можно и нужно обыгрывать, – Пятов

Украинские футболисты впервые в истории сыграют в плей-офф чемпионатов Европы. Сборная Украины 29 июня встретится со Швецией. Шансы нашей команды оценил капитан Андрей Пятов.

Пятов: Швеция – очень приличная команда

Пятов признался, что еще во время собрания в Харькове разговаривал с Георгием Бущаном. Вратарь Шахтера сказал голкиперу Динамо, что хочет встретить свой день рождения на Евро-2020.

Кстати Украина и Швеция могут сыграть при пустых трибунах: фанам невозможно попасть в Глазго

"Еще когда мы были в Харькове, я признался Георгию Бущану, что загадал одно желание – хочу встретить свой день рождения на Евро. У меня он 28 июня, поэтому, надеюсь, желание исполнится.

Вчера, когда прозвучал финальный свисток последнего матча группового турнира, Жора мне сразу об этом напомнил. Я, кстати, на двух предыдущих чемпионатах Европы загадывал так же, но получилось только с третьего раза", – сказал Пятов.

Пятов соглашается, что Украине повезло выйти в плей-офф. Украине нужно было, чтобы "сыграли" результаты в шести матчах. В итоге фортуна была на стороне "сине-желтых".

Оценивая сборную Швеции, Пятов заявил, что Украина может пройти в 1/4 финала Евро-2020.

Что сказать? Расписание действительно какой-то фантастическое. Сыграли бы удачно с Австрией – попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция – очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать. Будем готовиться,

– сказал Пятов.

Швеция – Украина: главное

Швеция и Украина во второй раз встретятся на чемпионате Европы. Первая встреча команд состоялась на Евро-2012. Поединок на НСК "Олимпийский" выиграла Украина благодаря дублю Андрея Шевченко.

Сборные Украины и Швеции провели еще 4 товарищеских поединка – 2 победы "сине-желтых", одно поражение и ничья.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, заняла третье место в группе. Зато Швеция выиграла группу E, в которой опередила Испанию, Словакию и Польшу.

Матч 1/8 финала Евро-2020 состоится 29 июня в Глазго. Начало игры в 22:00.