Швеция – Украина: Зеленский в Раде остроумно пошутил о матче Евро-2020
Источник:24 канал
Сборная Украины 29 июня поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Владимир Зеленский остроумно пошутил по этому поводу во время выступления в парламенте.
В День Конституции, 28 июня, президент поздравил всех граждан с 25 годовщиной принятия главного государственного документа. Сделал он это с трибуны Верховной Рады.
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Швеция показала, что является другом
Глава государства в ходе речи рассказал, что имеет несколько хороших новостей.
По его словам, Национальный архив Швеции передал Украине 3 копии Конституции Пилипа Орлика:
- одна выставлена в фойе Верховной Рады;
- вторая будет находиться в Офисе Президента;
- третья – в Конституционном Суде Украины.
В то же время к 30 годовщине Независимости впервые за 311 лет в наше государство прибудет Конституция Пилипа Орлика.
"Ее вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софиевском соборе", – сказал он.
Шутка президента о Евро-2020
Владимир Зеленский отметил, что, учитывая чемпионат Европы по футболу, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом.
И мы верим, что завтра (во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина – 24 канал) она в третий раз покажет, как сильно любит Украину,
– сказал президент.
Глава государства сразу подчеркнул, что пошутил: "На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший – мы с вами знаем".
Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 благодаря победе Швеции в матче против Польши со счетом 3:2.
- "Сине-желтые" и "желто-синие" 29 июня поборются за путевку в следующую стадию чемпионата Европы.