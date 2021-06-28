Швеция – Украина: Зеленский в Раде остроумно пошутил о матче Евро-2020

Сборная Украины 29 июня поборется со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Владимир Зеленский остроумно пошутил по этому поводу во время выступления в парламенте.

В День Конституции, 28 июня, президент поздравил всех граждан с 25 годовщиной принятия главного государственного документа. Сделал он это с трибуны Верховной Рады.

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Швеция показала, что является другом

Глава государства в ходе речи рассказал, что имеет несколько хороших новостей.

По его словам, Национальный архив Швеции передал Украине 3 копии Конституции Пилипа Орлика:

одна выставлена в фойе Верховной Рады;

вторая будет находиться в Офисе Президента;

третья – в Конституционном Суде Украины.

В то же время к 30 годовщине Независимости впервые за 311 лет в наше государство прибудет Конституция Пилипа Орлика.

"Ее вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софиевском соборе", – сказал он.

Шутка президента о Евро-2020

Владимир Зеленский отметил, что, учитывая чемпионат Европы по футболу, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом.

И мы верим, что завтра (во время матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина – 24 канал) она в третий раз покажет, как сильно любит Украину,

– сказал президент.

Глава государства сразу подчеркнул, что пошутил: "На самом деле, я всем желаю успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнейший – мы с вами знаем".

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 благодаря победе Швеции в матче против Польши со счетом 3:2.