У День Конституції, 28 червня, президент привітав усіх громадян з 25 річницею увалення головного державного закону. Зробив він це з трибуни Верховної Ради.
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Швеція показала, що є другом
Глава держави у ході промови розповів, що має декілька хороших новин.
За його словами, Національний архів Швеції передав України 3 копії Конституції Пилипа Орлика:
- одна виставлена у фойє Верхонової Ради;
- друга перебуватиме в Офісі Президента;
- третя – у Конституційному Суді України.
Водночас до 30 річниці Незалежності вперше за 311 років до нашої держави прибуде Конституція Пилипа Орлика.
"Її разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика та гетьмана Івана Мазепи усі охочі зможуть побачити у Софіївському соборі", – сказав він.
Жарт президента про Євро-2020
Володимир Зеленський зазначив, що, враховуючи чемпіонат Європи з футболу, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом.
І ми віримо, що завтра (під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна – 24 канал) вона втретє покаже, як сильно любить Україну,
– сказав президент.
Глава держави одразу наголосив, що пожартував: "Насправді, я усім бажаю успіху та нехай переможе сильніший, але хто сильніший – ми з вами знаємо".