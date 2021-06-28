У День Конституції, 28 червня, президент привітав усіх громадян з 25 річницею увалення головного державного закону. Зробив він це з трибуни Верховної Ради.

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Швеція показала, що є другом

Глава держави у ході промови розповів, що має декілька хороших новин.

За його словами, Національний архів Швеції передав України 3 копії Конституції Пилипа Орлика:

одна виставлена у фойє Верхонової Ради;

друга перебуватиме в Офісі Президента;

третя – у Конституційному Суді України.

Водночас до 30 річниці Незалежності вперше за 311 років до нашої держави прибуде Конституція Пилипа Орлика.

"Її разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика та гетьмана Івана Мазепи усі охочі зможуть побачити у Софіївському соборі", – сказав він.

Жарт президента про Євро-2020

Володимир Зеленський зазначив, що, враховуючи чемпіонат Європи з футболу, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом.

І ми віримо, що завтра (під час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна – 24 канал) вона втретє покаже, як сильно любить Україну,

– сказав президент.

Глава держави одразу наголосив, що пожартував: "Насправді, я усім бажаю успіху та нехай переможе сильніший, але хто сильніший – ми з вами знаємо".