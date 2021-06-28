Швеция – Украина: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Швеция и Украина сыграют во вторник, 29 июня, в 22:00. Посмотреть матч 1/8 финала Евро-2020 можно будет и онлайн, и по телевидению.

Швеция – Украина: где смотреть матч

Украинская сборная 29 июня в матче со Швецией попытается создать сенсацию на Евро-2020 и выйти в четвертьфинал турнира. Стартовый свисток итальянского арбитра на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия) прозвучит в 22:00.

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В Украине матчи Евро-2020 транслируют телеканалы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина". Встречу 1/8 финала чемпионата Европы Швеция – Украина будут транслировать на всех трех перечисленных телеканалах. Начало трансляции в 21: 50.

Смотреть онлайн поединок Швеция – Украина можно на всех платформах, которые транслируют эти каналы. Среди них – Oll.tv. В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Телеканал ТРК "Украина" доступен подписчикам платформы Megogo.