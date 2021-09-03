Швеция неожиданно вырвала победу в Испании в отборе на ЧМ-2022: видео

Швеция 2 сентября дома сыграла против Испании в рамках 4-го тура отбора на чемпионат мира-2022. Хозяева нанесли испанцам сенсационное поражение.

Швеция – Испания 2:1

Голы: Исаак, 6, Клаэссон, 57 – Солер, 5

Обоим сборным удалось забить быстрые голы. Первыми нули на табло размочили фавориты этого противостояния испанцы. Солер откликнулся на заброс во вратарскую и открыл счет во встрече – 0:1.

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Уже через минуту хозяева сравнивали счет на табло. Испанские футболисты неуклюже разыграли комбинацию на собственной части поля. Мяч перехватил Исаак, протянул к пределам штрафной и прошил сетку ворот Симона – 1:1.

На этом команды не остановились. Мората решился на удар, но его выстрел был значительно выше ворот. За десять минут до завершения первой 45-минутки снова неудачно у своих владений сыграла Испания. Исаак обокрал соперника, отдал передачу на партнера по команде. Но на пути гола стал вратарь Симон.

На перерыв команды ушли при равном счете. После отдыха вперед вышли шведы. Кулусевски мастерски обыграл опекуна на фланге, прострелил в район 11 метров, где уже находился Клаэссон. Швед вывел свою сборную вперед – 2:1.

Траоре из пределов штрафной расстреливал владения шведов – голкипер Ольсен ногами парировал удар. Подопечные Луиса Энрике давили на ворота соперника. Но контратаки шведов были не менее острыми. Исаак мог выйти один на один с вратарем, но отчаянный подкат защитника спас испанцев.

После этого матча Швеция с 9 очками лидирует в группе B. Второй идет Испания, в активе которой 7 пунктов.

Швеция неожиданно дома победила Испанию – 2:1

Швеция – Испания видеообзор