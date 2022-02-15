В Швеции сомневаются в честной победе российских лыжниц на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Пекине лыжницы ОКР выиграли "золото" 12 февраля. Эта победа вызывает сомнения у представителей Швеции.

Сомнения относительно работы сервисменов

Шведский журналист Томас Петтерссон заподозрил сборную России и Германии в мошенничестве. Он считает, что эти команды могли использовать смазочные материалы с запрещенным типом фтора.

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Нас обманули? У команд России и Германии лыжи потрясающе работали в течение всего дня. Они просто проделали прекрасную работу? Это возможно и вполне вероятно,

– сказал журналист.

"Проблема в том, что правду мы никогда не узнаем. В наши времена точное попадание в смазку встречается подозрениями – что же у них на самом деле нанесено на лыжи?" – отметил Петтерссон.

В женской олимпийской эстафете по лыжным гонкам победу одержали спортсменки ОКР. Второе место заняли представительницы Германии. Третьими финишировали шведки.

Интересно, что первому месту лыжницы Швеции проиграли 20.7 секунд, а до серебра им не хватило 2.5 секунды.

Сомнения в отношении спортсменов ОКР